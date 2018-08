Il Napoli ha accantonato l’idea Darmian per concentrarsi su Malcuit del Lille. Gli azzurri offrono 8 milioni più bonus mentre i francesi vogliono 3 milioni in più

Il Napoli è alla disperata ricerca di un nuovo terzino ma purtroppo gli azzurri non sono ancora riusciti a trovare il laterale che gli serve. Il trasferimento di Youssouf Sabaly dal Bordeaux è saltato a causa di un infortunio al ginocchio che ha colpito il giocatore mentre Santiago Arias ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. Il Napoli in queste settimane si è inserita nella trattative tra Juventus e Manchester United per Matteo Darmian ma in questo momento l’operazione sarebbe stata messa in stand by. Secondo quanto riporta Sportitalia, il Napoli sta concentrando tutti i suoi sforzi su Kevin Malcuit del Lille. Gli azzurri avrebbero offerto al club francese 8 milioni di euro più bonus mentre la controproposta è di circa 11 milioni di euro.

Darmian in questo momento è diventato una seconda scelta per due motivi. Il Manchester United chiede 20 milioni di euro per il suo giocatore, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, e inoltre ha un ingaggio decisamente importante. Malcuit è un’alternativa low cost se paragonata a Darmian ma ritenuta comunque all’altezza delle grandi ambizioni del club partenopeo per la prossima stagione.