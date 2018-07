Si chiama Santiago Arias, gioca nel PSV Eindhoven, ed è il terzino destro su cui si sono, e si stanno, concentrando i top club italiani

Trovare un terzino destro capace di incidere sia in fase di possesso che in quella di non possesso è un’impresa non semplice, ma scandagliando il mercato vengono fuori calciatori decisamente interessanti in tal senso. Uno di questi sembra essere Arias, colombiano classe 1992, che milita dal 2013 in Eredivisie. Arrivò per 675mila euro appena, adesso potrebbe essere rivenduto a cifre molto più importanti dal PSV.

Si era fatto il suo nome per la corsia destra della Juventus, poi però la società bianconera ha messo sotto contratto il portoghese Joao Cancelo. Proprio l’Inter, ex squadra del calciatore appena citato, quindi si è interessata ad Arias ma, al momento, senza muovere passi concreti per l’acquisizione del suo cartellino. Ecco, quindi, entrare in scena il Napoli. L’addio di Christian Maggio, passato a parametro zero al Benevento, e le voci che accostano Hysaj al Chelsea, hanno spinto la società a puntare su Lainer ma il Salisburgo ha bloccato, improvvisamente, la trattativa. Di conseguenza, il ds si è mosso per il colombiano di Medellin: 15 milioni di euro, stando a Sky Sport, la prima offerta azzurra, con la società di Eindhoven che ne vuole 20.