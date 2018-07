Napoli, si allontana Lainer: «Non vogliamo venderlo»

Più lontano il terzino austriaco Stefan Lainer per il Napoli: il muro del Salisburgo nelle parole del ds Freund

Napoli, si allontana il terzino Stefan Lainer. Il Salisburgo alza il muro e rispedisce al mittente le offerte partenopee. Complicazioni sul fronte calciomercato napoletano, visto che la trattativa tra Napoli e austriaci non si concretizzerà a breve. E, forse, non lo sarà mai. Almeno, a giudicare dalle dichiarazioni del direttore sportivo del Red Bull Salisburgo, Christoph Freund.

Queste le dichiarazioni del dirigente del club austriaco: «Lainer non è cedibile. Capiamo benissimo che per lui il Napoli è un’occasione unica per la sua carriera, ma anche per noi è una situazione speciale dovere fare a meno di lui. In questo momento Stefan non è trasferibile, poiché per noi è praticamente impossibile trovare un sostituto».

Dunque la trattativa tra Napoli e Salisburgo, vicina alla conclusione sulla base di 10 milioni di euro, riceve uno stop inatteso. E, adesso, il club italiano dovrà senza dubbio virare su altri obiettivi per non farsi trovare impreparata. Serve un’alternativa ad Hysaj, visto e considerato che Maggio si è accasato al Benevento, ragion per cui potrebbe tornare vivo l’interesse per il belga Meunier del Psg, che ha un costo decisamente più elevato di Lainer.