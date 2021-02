Il Pisa blocca l’Empoli nel derby, il Monza batte il Chievo con gol di Balotelli e si porta a -3. In terza posizione il Venezia e la Salernitana. Il punto sulla B

La 24ª giornata di Serie B ha portato cambiamenti significativi nella parte alta della classifica e in zona playoff. L’Empoli capolista di Alessio Dionisi è stato infatti bloccato sull’1-1 dal Pisa di D’Angelo nel derby toscano. Il punto sulla B: ne ha approfittato il Monza di Brocchi, che grazie a un gol di Mario Balotelli nella ripresa ha espugnato il Bentegodi, superando 1-0 il Chievo.

Alle spalle del tandem di testa si porta la coppia composta dal Venezia di Paolo Zanetti, in forte ascesa, e dalla rediviva Salernitana di Fabrizio Castori. I lagunari hanno travolto per 3-2 in rimonta la Virtus Entella, con una doppietta del norvegese Dennis Johnsen, mentre i granata hanno battuto 2-0 fuoricasa l’Ascoli. Capitomboli invece per il Cittadella di Venturato, travolto 3-0 in casa dalla Reggiana di Alvini, e per il Brescia, sconfitto 2-1 in rimonta nel derby lombardo con la Cremonese. Le Rondinelle scivolano pericolosamente nelle retrovie della classifica.

In zona playoff si rilancia il Lecce di Corini, che ha battuto 3-1 il Cosenza, mentre la SPAL ha pareggiato 2-2 al Menti contro il Lanerossi Vicenza. In zona retrocessione, il pareggio nell’anticipo con il Frosinone consente al Pescara di Roberto Breda di superare la Virtus Entella, ora in ultima posizione.

Nel weekend sono in programma le partite della 25ª giornata: fra queste spiccano alcuni big match, su tutti l’anticipo del venerdì sera fra l’Empoli e il Venezia, ma anche la sfida del Brianteo il sabato pomeriggio fra Monza e Cittadella. Interessante, infine, per la zona bassa della graduatoria, la partita che opporrà la Virtus Entella al Brescia. Trasferta insidiosa, infine, per la Salernitana, che al Mapei Stadium sfiderà la Reggiana.