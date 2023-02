Il ritorno di Zeman a Pescara

Zeman è pronto a tornare in sella e il Pescara l’ha chiamato per risollevare le sorti della squadra nel girone C di Lega Pro

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ proprio la frase giusta da abbinare al Boemo e il Pescara. Il tecnico oggi tornerà ad allenatore laddove è riuscito a trovare risultati importanti con la promozione in A con Immobile, Insigne e Verratti. A quasi 76 anni non ha ancora voglia di smettere anzi, il campo gli mancava e ora avrà la possibilità di guidare gli abruzzesi.