L’Enciclopedia Treccani afferma che il termine “sarrismo” verrà a breve riconosciuto come un neologismo ufficiale della lingua italiana

Quando Maurizio Sarri sedeva sulla panchina del Napoli ha stupito tutti, in Italia e nel mondo, per la qualità del suo gioco. La sua squadra sembrava muoversi all’unisono, pronta a pressare per poi ripartire con una rapida trama di passaggi. Un gioco votato all’offensivo e che appagava gli occhi ma nello stesso tempo portava risultati. Dopo aver lasciato il Napoli il tecnico toscano sembra essere già riuscito a trasmettere la sua filosofia anche al Chelsea, oggi primo in Premier League a punteggio pieno insieme a Liverpool e Watford. Alcuni ritengono Sarri un innovatore alla pari di Arrigo Sacchi tanto che il termine “sarrismo” è diventato di uso comune in ambito calcistico. A breve questo neologismo, utilizzato per indicare una precisa forma mentis e atteggiamento sul campo, sarà riconosciuto ufficialmente dall’Enciclopedia Treccani.

«Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri – hanno confermato gli esperti di linguistica in un tweet -. La sua filosofia di gioco, il “sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi».