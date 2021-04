Il Torino pesca in casa Cagliari: piacciono Joao Pedro e Cragno

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Joao Pedro e Cragno del Cagliari

La premessa è d’obbligo: la priorità rimane la salvezza che il Toro vede un po’ più vicina dopo la vittoria di Udine, mentre il Cagliari un po’ più lontana dopo la sconfitta contro l’Inter. Tutti i giocatori sono concentrati per l’obiettivo finale ma si sa che aprile è il mese dove vengono gettate le basi per il mercato estivo ed è quindi inevitabile che in casa granata e rossoblù si stia pensando a cosa succederà nei prossimi mesi.

Un club retrocesso in Serie B fa fatica a tenere in squadra i pezzi migliori e il Cagliari di giocatori di qualità ne ha molti nonostante la zona di classifica occupata. Come riporta Tuttosport, il Toro non ha mai spesso di pensare a Joao Pedro e Cragno. I primi approcci per l’attaccante ci furono l’estate scorsa ma la forbice ampia tra la richiesta del Cagliari e l’offerta di Cairo bloccò sul nascere la trattativa. Discorso simile per il portiere che è stato inserito dal ds granata Vagnati nel novero dei papabili per sostituire Sirigu. Entrambi – quindi – continuano a piacere in orbita granata: Sirigu a fine stagione dovrebbe cambiare aria e l’azzurro medita di chiudere la carriera a Cagliari, nella sua città, ma la possibile retrocessione dei rossoblù complicherebbe non poco il discorso. Il primo nome per raccogliere l’eredità dell’ex portiere del PSG è quello di Alessio Cragno, che però ha estimatori in tutta Italia.