Il Toro vuole riportare Grassi al top: si parla con il Napoli

Alberto Grassi in uscita dal Napoli ha un discreto mercato e interessa a diverse club italiani. Tra questi c’è il Torino

Nel 2016 Alberto Grassi è arrivato a Napoli dall’Atalanta con l’etichetta di futura promessa per 9 milioni di euro. Il centrocampista, anche per merito non suo, non è riuscito ad imporsi in Campania. Il giocatore è prima tornato a Bergamo per poi tornare ad alto livello alla Spal. Con la maglia del club ferrarese Grassi ha raccolto 28 presenze e 3 gol e ha confermato di aver recuperato in pieno dal grave infortunio al menisco. Il centrocampista classe ’95 è diventato un pezzo pregiato di mercato in uscita per i partenopei, che lo hanno riscattato per 500mila euro dalla Spal. Sul giocatore si sarebbero già mosse diverse squadre.

Il Cagliari è stata tra le prime a interessarsi a Grassi ma in questo momento sembra che la destinazione più probabile sarà il Torino. I granata sono in vantaggio rispetto alla concorrenza ma la trattativa potrebbe forse essere frenata dalla valutazione del cartellino di Grassi pari a circa 15 milioni di euro.