Il tornado Osimhen si abbatte su La Spezia

Un tornado al Picco di La Spezia. Victor Osimhen è l’MVP del trentacinquesimo turno di Serie A, grazie a una prestazione eccelsa che ha permesso al Napoli di Gattuso di imporsi 4-1 in trasferta.

Il nigeriano per la prima volta in carriera ha partecipato a tre gol (due reti e un assist vincente) nello stesso match di un top-5 campionato europeo. Uno stato di grazia che dura ormai da inizio aprile, visto che solo Dusan Vlahovic (nove gol) ha messo a referto più reti di Osimhen negli ultimi 40 giorni considerando i cinque maggiori tornei continentali. Il “giaguaro” del Napoli ha messo a referto la sua terza doppietta in carriera, la prima dall’agosto 2019 quando vestiva la maglia del Lille, mostrando un Indice di Efficienza Tecnica (98%) e Fisica (95%) in linea con i migliori centravanti europei. La sua prova contro lo Spezia è stata ammaliante sotto ogni punto di vista: ha contribuito ad accelerare la manovra (aggressività offensiva 98%), ha aperto gli spazi per i compagni (K-Solution 96%) e si è distinto anche tatticamente (K-Movement 98%). Non ha corso molto (9,4 km di cui 2,3 ad alta intensità) ma quando lo ha fatto ha registrato i record di giornata sia per il numero di accelerazioni esplosive (92) che per il numero di sprint (28), certificando una partita di altissimo livello anaerobico.

Una condizione fisica e mentale strepitosa, che sta permettendo alla squadra di Gattuso di raggiungere l’obiettivo Champions League. Osimhen è il primo giocatore del Napoli ad andare a segno per quattro presenze di fila in Serie A da Arkadiusz Milik nel dicembre 2019 (cinque) ed è il secondo più giovane (dietro solo al norvegese Erling Haaland) tra gli attaccanti dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di gol in entrambe le ultime due annate. Insomma, dati che dimostrano la sua crescita di rendimento e aprono spiragli a una domanda legittima: dove sarebbe arrivato il Napoli 2020/21 con Osimhen integro e a disposizione per tutta la stagione?