Il Verona guarda in Olanda: piace il giovane Wehrmann del Feyenoord

Calciomercato Verona: i gialloblù guardano in Olanda e avrebbero messo gli occhi su Jordy Wehrmann, centrocampista del Feyenoord

Ivan Juric ha chiesto a gran voce rinforzi a gennaio. Lo ha fatto sin da inizio stagione, quando il mercato estivo non lo aveva completamente soddisfatto. Nelle ultime settimane, l’Hellas Verona è stato falcidiato dagli infortuni e l’allenatore ha dovuto fare i conti con una rosa scarna in più reparti. Tony D’Amico si metterà così all’opera e avrebbe già scovato in Olanda un giovane talento.

Secondo quanto riportato dal portale olandese Algemeen Dagblad, il Verona avrebbe infatti messo gli occhi su Jordy Wehrmann; centrocampista classe 1999 del Feyenoord, squadra in cui ha militato anche l’ex gialloblù Amrabat. Il 21enne non è soddisfatto del minutaggio avuto fino a questo momento, con sole 8 presenze complessive di cui due con la selezione Under 21. Werhmann ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e D’Amico potrebbe provare a prenderlo a gennaio a prezzo di saldo. Occhio, però, che sul centrocampista sarebbe piombata anche la Roma.