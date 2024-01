I 10 goal più belli di Josip Ilicic all'Atalanta secondo i tifosi

TOP 10 goal di Josip Ilicic con la maglia dell’Atalanta secondo i tifosi nerazzurri. Le reti scelte rimaste nella storia

Oggi compie gli anni Josip Ilicic: il fantasista più forte della storia dell’Atalanta. Basta questo per descrivere ciò che è stato l’ex numero 72 nerazzurro dal 2017 al 2022, e per chi lo ha visto giocare in prima persona vale addirittura doppio.

Per descrivere ciò che è stato Ilicic per Bergamo non basterebbero neanche mille pagine di testo, e allora ecco una TOP 10 stilata dai tifosi nerazzurri per quanto riguarda i goal più belli realizzati con la maglia dell’Atalanta.

DORTMUND ATALANTA 3-2

TORINO ATALANTA 0-7

LECCE ATALANTA 2-7

ATALANTA BOLOGNA 4-0

ATALANTA PARMA 5-0

VALENCIA ATALANTA 3-4

ATALANTA MILAN 5-0

ATALANTA VALENCIA 4 1

ATALANTA MANCHESTER UNITED 2-2

SASSUOLO ATALANTA 2-6