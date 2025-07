Immobile Bologna, ci siamo! L’ex Lazio a un passo dal ritorno in Serie A: la situazione e le ultimissime

Immobile Bologna, ci siamo! L’ex attaccante della Lazio è a un passo dal ritorno in Italia: la situazione e le ultime

Ciro Immobile è ad un passo dal vestire la maglia del Bologna. L’attaccante italiano, classe 1990, è pronto a fare ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza al Besiktas, nel campionato turco. Il trasferimento dell’ex bomber di Lazio e Torino è ormai alle battute finali, con la firma attesa nelle prossime ore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Un colpo di esperienza per Italiano

Immobile, attaccante originario di Torre Annunziata e capocannoniere per quattro volte nella massima serie italiana, porterà al Bologna non solo il suo fiuto del gol ma anche una preziosa dose di leadership. Attualmente si trova ancora in Turchia per completare gli ultimi dettagli burocratici, ma il suo rientro in Italia è imminente. Il contratto che lo legherà al club felsineo prevede un accordo annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

Per Italiano, allenatore alla guida del Bologna, si tratta di un rinforzo di primo livello: Immobile potrà garantire una presenza esperta nello spogliatoio e rappresentare un riferimento offensivo importante nel prossimo campionato.

Immobile: numeri da protagonista

Nel corso della sua breve parentesi turca con il Besiktas, Immobile ha giocato ben 30 partite, realizzando 15 gol e fornendo 4 assist. Numeri che confermano la sua costante efficacia sotto porta, anche al di fuori dei confini italiani. Con il ritorno in Serie A, Ciro Immobile punta a incrementare un bottino già straordinario: 201 reti in 353 presenze nel massimo campionato, numeri che lo inseriscono di diritto tra i più prolifici attaccanti italiani degli ultimi decenni.

Con l’arrivo di Ciro Immobile, il Bologna lancia un chiaro messaggio alle rivali: i rossoblù vogliono continuare a crescere e puntano ancora più in alto, affidandosi all’esperienza e alla fame di gol di uno dei centravanti più rispettati del panorama italiano.