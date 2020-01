Immobile inarrestabile: ecco i numeri del bomber biancoceleste

Ciro Immobile sta vivendo una stagione assolutamente incredibile: ecco i numeri spaventosi del bomber della Lazio

Ciro Immobile sta vivendo una stagione assolutamente incredibile: 23 gol in 19 partite per il bomber della Lazio. Numeri spaventosi che, se confrontati con altri campioni, danno l’idea di quanto sia forte il numero 17 biancoceleste.

Come riporta Opta nelle ultime tre stagioni (dal 2017/18) solo Lionel Messi (21) ha realizzato più marcature multiple di Ciro Immobile (18) nei top-5 campionati europei. Ma c’è di più, perchè per quanto concerne i tiri dal dischetto, l’ex Toro ha segnato 9 gol su rigore. L’ultimo giocatore ad aver fatto meglio in un singolo campionato è stato Zlatan Ibrahimovic (10) nel 2011/12.