Immobile, l’agente: «Nessuna intenzione di lasciare la Lazio»

Le parole dell’agente di Ciro Immobile, Claudio Anellucci, in merito all’interesse del Newcastle per l’attaccante della Lazio

Il Newcastle su Ciro Immobile. Questa la notizia di giornata in casa Lazio. L’offerta da parte del club inglese sarebbe altissima ma allo stesso modo sarà difficile per qualsiasi acquirente strapparlo alla Lazio. Queste le parole dell’agente del bomber Claudio Anellucci ai microfoni di TMW Radio.

«Bisogna capire da dove arrivano i soldi e chi li mette. Oggi come oggi per far muovere Ciro dalla Lazio e far cedere Lotito dovremmo parlare di cifre altissime. L’alternativa è che resti a Roma, non c’è nessuna sua intenzione di andar via».