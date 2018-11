Lazio, Immobile ha lasciato alcune dichiarazioni nel pre- partita di Lazio-Milan: «Dobbiamo scendere in campo con il giusto approccio mentale. La partita sarà difficile»

Nel pre-partita di Lazio–Milan il centravanti laziale Ciro Immobile ha lasciato alcune dichiarazioni sugli avversari e sul match a Lazio Style Channel: «Il Milan vanta giocatori molto importanti che sostituiranno al meglio i titolari che mancheranno oggi. La partita sarà difficile ed è molto importante raccogliere i tre punti contro il Milan, dobbiamo scendere in campo con il giusto approccio mentale. Quest’anno il campionato è più difficile rispetto al passato, le squadre medio-piccole sono molto più forti e si impegnano per ottenere la salvezza: ogni match è difficile, anche quello di oggi. Dovremo dare il 110% per ottener il massimo». Immobile ha poi aggiunto un commento sulle condizioni del campo: «Ci dispiace dover giocare subito dopo il rugby, ma speriamo che la pioggia abbia aiutato a migliorare il terreno di gioco così come accadde nella sfida con la SPAL».