Contro il Sassuolo Ciro Immobile ha messo a segno il quindicesimo gol in campionato in appena 13 partite: raggiunto Rocchi

Medaglia di bronzo per Ciro Immobile, che con il gol segnato al Sassuolo (il 15° in campionato) ha raggiunto Tommaso Rocchi nella classifica all time dei marcatori biancocelesti.

82 centri per Ciro Immobile che ora mette nel mirino Giuseppe Signori a 107 gol. Imprendibile (forse) Silvio Piola a 147 reti e re degli attaccanti della storia della Lazio.