In Spagna sicuri: Aguero alla Juventus se parte Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: in Spagna sono sicuri, se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare i bianconeri il suo sostituto sarebbe Sergio Aguero

Su Sport si fa il punto sul futuro del Kun Aguero. In Spagna spiegano come gli oltre 12 milioni di euro guadagnati dall’argentino al Manchester City siano un tetto troppo alto per le nuove politiche societarie del Barcellona. Ecco perché la Juventus, qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo, sarebbe avanti nella corsa al giocatore.

Come noto i bianconeri potrebbero contare sulle agevolazioni fiscali italiane per i calciatori provenienti dall’estero. Il Barça è però convinto che Aguero possa scegliere di ridursi lo stipendio pur di vestire il blaugrana e giocare insieme a Messi.