Incidente Martinez, svolta nelle indagini: la Procura ha preso una decisione importante sul portiere dell’Inter. Le ultimissime sulla vicenda!

Incidente Martinez: il portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto per ricostruire meglio l’accaduto.

L’incidente di Martinez avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, ha sconvolto l’ambiente dell’Inter e la comunità di Fenegrò, nel Comasco. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è stato infatti indagato per omicidio stradale dopo il tragico episodio che ha visto perdere la vita Paolo Saibene, un uomo di 81 anni, travolto mentre si trovava alla guida della sua carrozzina elettrica.

Il dramma si è consumato lungo la Strada Provinciale 32, a poca distanza dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove si allenano i giocatori dell’Inter. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’anziano avrebbe lasciato la pista ciclabile per immettersi sulla carreggiata principale, proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto guidata dal portiere spagnolo. L’impatto è stato inevitabile e purtroppo fatale per Saibene.

Le forze dell’ordine, immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente Martinez, stanno cercando di chiarire ogni dettaglio della dinamica. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, c’è quella che la vittima possa essere stata colta da un malore improvviso, perdendo così il controllo della carrozzina e finendo sulla corsia opposta. Gli accertamenti tecnici, inclusi i rilievi sulla velocità dell’auto e le condizioni della strada, saranno determinanti per definire eventuali responsabilità.

Fonti vicine alla famiglia di Paolo Saibene raccontano che l’uomo era solito muoversi quotidianamente con la sua carrozzina elettrica, godendo di buona autonomia e conoscendo bene quella zona. Proprio per questo, gli inquirenti non escludono alcuna pista: l’imprudenza, un improvviso malessere o un semplice tragico caso.

Josep Martinez, visibilmente scosso dall’accaduto, si è fermato immediatamente a prestare soccorso e ha collaborato con le autorità per i rilievi. Il portiere, arrivato all’Inter nel 2024, è ora formalmente indagato come atto dovuto, una procedura prevista in casi di questo tipo per consentire l’effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici.

Il club nerazzurro ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima, preferendo per il momento non rilasciare ulteriori dichiarazioni. L’incidente Martinez ha inevitabilmente colpito anche l’ambiente sportivo, suscitando grande cordoglio tra tifosi e compagni di squadra.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire la dinamica dell'incidente Martinez e comprendere se alla base del tragico impatto ci siano state circostanze fortuite o eventuali responsabilità umane.