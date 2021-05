Incontro Zhang Conte: si respira grande ottimismo per la permanenza del tecnico

Concluso l’affare per il finanziamento ora il presidente dell’Inter Zhang incontrerà Antonio Conte per definire il futuro del tecnico

Nei prossimi giorni il presidente dell’Inter Zhang incontrerà il tecnico Antonio Conte per programmare il futuro. Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport trapela fiducia sulla permanenza dell’allenatore in nerazzurro.

La società dovrà garantire a Conte di non andare più incontro ai problemi finanziari di questa stagione oltre che un alto livello di competitività della rosa. Conte è affascinato dall’idea di proseguire con il suo lavoro per raggiungere la seconda stella con un gruppo che lo ha stregato su diversi aspetti. L’incontro in agenda a breve, dovrebbe tenersi prima della gara contro l’Udinese, ma difficilmente avverrà oggi per via di impegni delle parti. Al più tardi il meeting si farà poche ore dopo la gara di domenica, iniziando così la prossima stagione.