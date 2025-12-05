Infantino sicuro: «Sarà il più grande Mondiale di sempre per queste motivazioni. Penso che…»

Infantino: “Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre”. Le parole del presidente della FIFA

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha tracciato le linee del prossimo evento calcistico globale, sottolineando l’unicità del Mondiale 2026. Durante il suo intervento, Infantino ha accolto i presenti con un messaggio che ha superato le barriere linguistiche: “Benvenuti in tutte le lingue del mondo e naturalmente in quella universale del calcio, la lingua della passione e dell’amore”.

Il presidente ha voluto omaggiare le autorità dei tre Paesi ospitanti: gli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump, il Messico con la presidente Claudia Sheinbaum e il Canada rappresentato dal Primo Ministro Mark Carney. “Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall’umanità”, ha affermato Infantino, sottolineando come l’evento sarà storico non solo per il numero di squadre e città coinvolte, ma anche per la portata globale della manifestazione.

Il Mondiale 2026 vedrà infatti per la prima volta tre Paesi condividere l’organizzazione, con 16 città ospitanti e ben 48 squadre che si contenderanno il titolo di campione del mondo. “Sarà un’estate straordinaria e un evento unico, capace di catturare l’attenzione di miliardi di spettatori in tutto il mondo”, ha dichiarato Infantino, evidenziando la scala senza precedenti della manifestazione.

Il presidente della FIFA ha poi fornito un paragone per far comprendere la magnitudine dell’evento: “Immaginate 104 Super Bowl concentrati in un solo mese. Questa è la scala che abbiamo organizzato per il Mondiale 2026”. L’intento è chiaro: trasformare ogni partita in un momento epico, in grado di emozionare fan di tutte le età e di ogni nazionalità.

L’edizione 2026 sarà dunque non solo un torneo calcistico, ma un vero e proprio festival globale dello sport, capace di unire culture diverse e di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio. Dalle città statunitensi alle arene messicane, fino agli stadi canadesi, il Mondiale 2026 promette di ridefinire il concetto stesso di spettacolo sportivo.

Con un format ampliato, una platea di spettatori senza precedenti e un’organizzazione pensata nei minimi dettagli, la FIFA mira a offrire un evento memorabile che resterà nella memoria di milioni di tifosi in tutto il mondo.

