Infortunati Atalanta, quando rientrano Bellanova e Kossounou. E Juric spera in un recupero lampo a poche ore dalla gara col Como

iove sul bagnato in casa Atalanta. Il bollettino medico del giorno dopo la vittoria in Champions League contro il Bruges è impietoso e conferma la profondità di un’emergenza infortuni che sembra non avere fine. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ivan Juric perde per diverse settimane altre due pedine fondamentali del suo scacchiere.

Gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni negative per Raoul Bellanova. L’esterno ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore sinistro e dovrà rimanere ai box per circa tre settimane. Meno grave, ma comunque da non sottovalutare, la situazione di Odilon Kossounou: per il difensore si tratta di una lesione parcellare al bicipite femorale destro, mascherata da un edema. Sarà costantemente monitorato, ma la sua assenza per la partita di domani contro il Como è certa.

Queste due assenze si sommano a una lista già lunghissima (Scamacca, Scalvini, Éderson, Kolašinac…), creando un vero e proprio rebus per Juric, soprattutto in difesa. L’unica, flebile speranza è legata al recupero in extremis di Isak Hien. Il tecnico conta di riaverlo a disposizione per non essere costretto a soluzioni d’emergenza, come l’adattamento di un centrocampista come Musah o di un esterno come Zappacosta nella linea a tre.

Tuttavia, la parola d’ordine a Zingonia resta una sola: prudenza. Data la situazione critica e il rischio di ulteriori ricadute, non verranno corsi rischi inutili. La decisione su Hien verrà presa solo all’ultimo minuto. L’Atalanta si prepara ad affrontare il Como con una difesa ancora una volta da inventare, in una corsa contro il tempo e contro la sfortuna.