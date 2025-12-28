Infortunati Cagliari, come sta Folorunsho? Ecco gli aggiornamenti e le ultime sulle sue condizioni

Infortunati Cagliari, allarme per i rossoblù: come sta Folorunsho? Le ultime novità sulle sue condizioni e sui tempi di recupero

La notizia più pesante delle ultime settimane in casa Cagliari riguarda l’infortunio di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998 ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, un problema tutt’altro che lieve che lo terrà ai box per almeno quattro settimane.

Folorunsho ko: le gare che salterà

La sua assenza rappresenta un colpo significativo per le rotazioni di Fabio Pisacane. Il Cagliari dovrà infatti affrontare un calendario particolarmente complicato senza uno dei suoi uomini più dinamici: Milan, Cremonese, Genoa, Juventus e Fiorentina saranno gli avversari di un ciclo di partite che metterà a dura prova la profondità della rosa.

Tempi di recupero e gestione dell’emergenza

Lo staff medico rossoblù monitorerà con attenzione l’evoluzione dell’infortunio. Solo dopo il primo mese di terapie sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di rientro, con l’obiettivo di evitare ricadute che rischierebbero di compromettere il resto della stagione.

Nel frattempo, Pisacane dovrà ridisegnare il centrocampo, individuando alternative credibili e ricalibrando gerarchie e compiti. La gestione di questa emergenza sarà uno dei temi chiave delle prossime settimane, in un periodo che potrebbe influenzare in modo decisivo il cammino del Cagliari.

