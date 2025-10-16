Infortunati Cagliari, come sta quel difensore? Proverà il recupero contro il Bologna! Cosa filtra in vista della sfida

Cagliari News
Infortunati Cagliari, le ultimissime sulla situazione in casa rossoblù: il difensore punta al rientro col Bologna
Il Cagliari continua la preparazione in vista della sfida di Serie A contro il Bologna, in programma domenica 19 ottobre all’Unipol Domus, valida per la settima giornata di campionato. Mentre la squadra lavora a pieno ritmo, lo staff tecnico tiene gli occhi puntati sulle condizioni di Yerry Mina, difensore centrale classe 1994, pedina fondamentale per l’equilibrio della retroguardia rossoblù.
Recupero in salita per il colombiano
Il giocatore è alle prese con una distrazione di basso grado al soleo della coscia destra. Nella giornata di ieri ha svolto un programma personalizzato al centro sportivo, segnale della prudenza con cui viene gestito il suo rientro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Mina non sarà a disposizione per la gara contro i felsinei.
Bologna, un avversario di livello
La formazione sarda dovrà vedersela con il Bologna di Vincenzo Italiano, tecnico noto per il suo calcio intenso e propositivo. Dopo un avvio di stagione convincente, gli emiliani rappresentano un banco di prova impegnativo, soprattutto per un reparto difensivo che rischia di dover fare a meno del suo leader.
Le alternative di Pisacane
L’assenza del colombiano costringerebbe il tecnico Fabio Pisacane a rivedere gli equilibri difensivi, puntando sulla duttilità della rosa. La seduta mattutina odierna sarà dedicata proprio a testare le soluzioni alternative e a rafforzare i meccanismi arretrati, in vista di una partita in cui la solidità difensiva potrebbe rivelarsi decisiva.
L’attesa resta alta per conoscere l’ultimo bollettino medico su Mina, il cui recupero sarà determinante per le prossime sfide dei rossoblù.
