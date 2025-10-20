 Infortunati Cagliari, pochi gli indisponibili in casa rossoblù: attesa per alcuni recuperi in vista delle prossime gare! Le ultimissime
Connect with us

Cagliari News

Infortunati Cagliari, pochi gli indisponibili in casa rossoblù: attesa per alcuni recuperi in vista delle prossime gare! Le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Infortunio Belotti 2

Infortunati Cagliari, restano pochi stop: lo staff spera di recuperare qualche pedina chiave. Le ultimissime notizie

Una settimana supplementare di lavoro potrebbe rivelarsi decisiva per Yerry Mina, ancora alle prese con un fastidioso problema al polpaccio che lo limita da tempo. Il prolungamento del percorso di recupero servirà a perfezionare la sua condizione fisica e consentirgli di tornare a disposizione del Cagliari in vista dei prossimi impegni.

I dubbi per la trasferta di Verona

Restano sotto osservazione anche altri giocatori fermi ai box. Alessandro Di Pardo, il portiere serbo Boris Radunovic e il giovane difensore Nicola Pintus sono monitorati quotidianamente dallo staff medico: le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno, con la speranza di recuperare almeno uno di loro per la delicata trasferta di Verona, sfida cruciale nella corsa salvezza.

Belotti, stop lungo dopo l’operazione

Situazione più complessa per Andrea Belotti. L’attaccante, operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, dovrà osservare uno stop di almeno sei mesi. Una tegola pesante per Pisacane e per la squadra, che perde così un elemento di grande esperienza e carisma, capace di lasciare subito il segno con la doppietta all’esordio contro il Lecce. L’assenza prolungata del “Gallo” rischia di condizionare le ambizioni del Cagliari nella seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Hanno Detto

Folorunsho Cagliari, le parole dopo la sconfitta: «Partita difficile, tosta. Ora testa alla prossima»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

20 Ottobre 2025

By

Folorunsho 1
Continue Reading

Cagliari News

Infortuni Cagliari, ecco le condizioni di quel difensore dopo la sfida contro il Bologna: le ultimissime notizie sui rossoblù

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 ore ago

on

20 Ottobre 2025

By

mina cagliari
Continue Reading