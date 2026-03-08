Infortunati Como, si fermano in due! Fabregas riflette sui sostituti: ecco cosa sta succedendo

Infortunati Como, arriva un doppio stop improvviso: Fabregas valuta le alternative e fa il punto sugli infortuni

Due ore complicate in casa Como, con due stop arrivati tra il pre‑partita e la sfida contro il Cagliari. Il primo riguarda Assane Diao, fermato da un lieve fastidio muscolare avvertito al risveglio. Per evitare rischi si è scelta la via della prudenza e l’esterno ha seguito la gara dalla tribuna. Nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico per capire l’entità del problema, con l’auspicio che si tratti solo di un allarme passeggero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A partita in corso si è fermato anche Maximo Perrone, colpito da una forte contusione alla coscia sinistra dopo una ginocchiata. Il dolore lo ha costretto a lasciare il campo, ma le prime indicazioni sono rassicuranti: si tratta della classica “vecchia”, senza particolari complicazioni.

Se la diagnosi verrà confermata, il centrocampista potrebbe tornare già a disposizione per la prossima gara, evitando così un’assenza prolungata in un momento delicato della stagione.