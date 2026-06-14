Il Portogallo ricorda Diogo Jota ai Mondiali: braccialetto speciale con il nome dell’indimenticato attaccante – FOTO

Il Portogallo non dimentica Diogo Jota: braccialetto speciale con il suo nome in occasione dei Mondiali – FOTO

La partecipazione della nazionale portoghese agli attuali Mondiali di calcio è segnata da una profonda e toccante carica emotiva. Oltre all’ambizione sportiva di arrivare in fondo alla competizione e sollevare il trofeo, la squadra lusitana è scesa in campo con un obiettivo umano e morale ancora più grande: onorare la memoria del loro amato compagno di squadra defunto, Diogo Jota. Per ricordare l’attaccante, i giocatori hanno scelto un gesto simbolico ma di fortissimo impatto visivo, che li accompagnerà in ogni singolo match della rassegna iridata.

Un dono speciale dal Primo Ministro Luis Montenegro

Durante tutte le partite del torneo, i calciatori lusitani indosseranno al polso dei braccialetti speciali. L’iniziativa, che ha subito fatto il giro del mondo commuovendo milioni di tifosi, non è nata per caso, ma è il frutto di un legame che coinvolge l’intera nazione. A rivelare i retroscena di questo splendido tributo è stato il centrocampista in forza al Paris Saint-Germain, Vitinha.

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Il ventiseienne ha spiegato che questi simbolici accessori sono stati un prezioso regalo da parte del primo ministro portoghese, Luis Montenegro. Il vertice istituzionale aveva infatti incontrato la rosa in anticipo, prima della partenza per la competizione. L’intervento del Primo Ministro è stato decisivo anche dal punto di vista burocratico per ottenere il via libera all’utilizzo durante le gare ufficiali. Riferendosi all’impegno di Montenegro, Vitinha ha infatti confermato: “Ha fatto in modo che potessimo indossarli in campo“.

Il significato del gesto e la scelta dello spogliatoio

La decisione di portare in campo questo ricordo non è mai stata un’imposizione istituzionale, ma una scelta profondamente voluta e condivisa dall’intero spogliatoio della Nazionale lusitana. Il centrocampista ha voluto sottolineare il clima di grande compattezza che ha accompagnato la ricezione di questo regalo. Riportando le parole esatte di Vitinha riguardo alle indicazioni ricevute da Montenegro: “Ci ha lasciato la scelta se indossarli o no“. Una libertà che i calciatori hanno immediatamente trasformato in un patto di fratellanza sportiva: “ne siamo stati davvero felici e abbiamo deciso di portarli tutti insieme.”

Tutta la squadra unita nel ricordo

Ma cosa rende questi braccialetti così unici? Il design nasconde un significato di straordinaria coesione. Su ogni accessorio, infatti, non compare solamente il ricordo dello scomparso, ma sono incisi i nomi di tutti i membri della rosa. Una scelta simbolica che rappresenta l’indissolubile legame tra chi scende in campo e l’amico che non c’è più, uniti in un’unica squadra per l’eternità. Una vicinanza spirituale riassunta perfettamente da Vitinha, che ha descritto l’incisione dei nomi sull’oggetto “proprio come un omaggio speciale a Diogo Jota.” Con questo spirito, il Portogallo affronta il Mondiale spinto da una forza in più.