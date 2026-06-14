Szczesny a cuore aperto: «Ogni allenamento è sempre più doloroso, è diventata una sofferenza alzarmi dal letto la mattina»

Szczesny ha raccontato il momento della carriera che sta attraversando con queste parole. Le dichiarazioni del portiere del Barcellona

Le interviste di Wojciech Szczesny non sono mai fatte di dichiarazioni banali o frasi di circostanza. Approfittando dell’attuale periodo di vacanza, il trentaseienne portiere polacco del Barcellona ha rilasciato un’intervista a una rete televisiva connazionale in cui ammette senza filtri le crescenti difficoltà legate all’avanzare dell’età. Parole sincere che gettano inevitabilmente un’ombra sul suo futuro in maglia blaugrana.

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Il peso degli anni e la fatica quotidiana

Alla domanda diretta su come gestisca il tempo che passa, dividendosi tra sfera privata e professionale, l’ex estremo difensore della Juventus non ha avuto alcuna esitazione: “Nella vita personale, il trascorrere del tempo è persino un’esperienza piacevole. Ma nella vita professionale non è affatto così”.

Tek ha poi svelato il lato più duro dello sport agonistico, quello spesso invisibile ai tifosi, spiegando il peso del lavoro quotidiano sul campo: “Nel mio percorso professionale, non posso negare che ogni singola sessione di allenamento sia per me sempre più dolorosa. È diventata una vera e propria sofferenza. Mi richiede molta più energia rispetto al passato. Faccio fatica a livello mentale ad alzarmi dal letto al mattino, e il mio corpo ogni giorno fa sempre più fatica a rispondere”.

Trovare la motivazione per la sfida sul campo

Nonostante l’evidente logorio fisico ed emotivo, il numero uno del Barça ha spiegato come riesca ancora a trovare l’energia necessaria per competere ad altissimi livelli, trasformando lo sforzo in una conquista personale: “Lo accetto come una sfida che mi pongo ogni giorno: alzarmi, andare ad allenarmi e dare tutto me stesso. Alla fine di ogni seduta, resta la soddisfazione di potersi dire: Ah, posso ancora farlo! Ma non nego assolutamente che sia dura”.

Il rebus contrattuale e le mosse del Barcellona

Alla luce di queste dichiarazioni, il futuro di Szczesny in Catalogna diventa un importante nodo di calciomercato. Il suo contratto scade nella stagione 2026-27, ma l’intero reparto dei portieri del Barcellona è attualmente in fase di profonda rivoluzione strategica:

Cessioni in vista: la dirigenza sportiva intende snellire la rosa, valutando attentamente l’uscita di profili ingombranti come quello di Marc-André ter Stegen e di alcuni giovani provenienti dal vivaio.

la dirigenza sportiva intende snellire la rosa, valutando attentamente l’uscita di profili ingombranti come quello di e di alcuni giovani provenienti dal vivaio. I nuovi obiettivi: il club catalano resta molto attivo alla ricerca di nuovi talenti. Il nome in cima alla lista per difendere la porta è quello di Álex Remiro , attuale estremo difensore della Real Sociedad.

il club catalano resta molto attivo alla ricerca di nuovi talenti. Il nome in cima alla lista per difendere la porta è quello di , attuale estremo difensore della Real Sociedad. La clausola rescissoria: il contratto del polacco include una clausola di risoluzione unilaterale. Il Barcellona può decidere di annullare l’ultimo anno di contratto versando una penale di circa 2 milioni di euro.

Sebbene Szczesny sia mentalmente pronto a onorare il suo impegno per l’ultima stagione, l’usura fisica e le imminenti dinamiche di mercato potrebbero scrivere un finale inaspettato per la sua carriera agonistica.