Infortunati Inter, Chivu sorride in vista della sfida contro la Juve: due nerazzurri tornano in gruppo! Le ultime
Infortunati Inter, l’infermeria nerazzurra si svuota: il tecnico Chivu ritrova due pedine fondamentali per la sfida alla Juve
L’euforia per la “manita” rifilata al Sassuolo e per il traguardo storico raggiunto da Lautaro Martinez lascia spazio alla settimana più intensa dell’anno. Sabato sera, nella notte di San Valentino, San Siro accenderà le luci sul Derby d’Italia contro la Juventus di Luciano Spalletti. Per Cristian Chivu, la corsa verso lo scudetto — con l’Inter saldamente a quota 58 punti — passa dal recupero dei suoi uomini chiave in mezzo al campo.
Inter, missione San Valentino: Barella e Calhanoglu tornano in gruppo
Secondo La Gazzetta dello Sport, il martedì nerazzurro segna la fine dell’emergenza a centrocampo. Dopo il giorno di riposo, Appiano Gentile riapre i cancelli per la prima seduta di una settimana che può indirizzare la stagione. Il lavoro con lo staff medico, improntato alla massima prudenza, sta restituendo a Chivu i suoi “motori” principali.
Le novità dall’infermeria
- Rientro dei big: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono attesi oggi per tornare a pieno regime con il gruppo. Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato durante la trasferta di Reggio Emilia e ora puntano la Juventus.
- Le assenze recenti: Barella rientra dopo quattro gare saltate, comprese Dortmund e Torino in Coppa Italia. Calhanoglu è fuori da più tempo, avendo mancato anche gli impegni di fine gennaio contro Lecce, Udinese e Pisa.
- Dumfries ancora ai box: per l’olandese i tempi restano più lunghi. È l’unica vera nota negativa in una rosa che, per il resto, torna quasi al completo in vista del big match.
Il “bel dilemma” di Chivu
Nonostante le defezioni, l’Inter ha continuato a correre con una profondità di rosa che ha impressionato. Ora che l’infermeria si svuota, Chivu si trova davanti a quello che molti definiscono “il migliore dei dilemmi”: scegliere chi mandare in campo dal primo minuto in una sfida che può valere un pezzo di scudetto.
Il centrocampo ha retto con personalità, ma il ritorno dei titolari aggiunge qualità, leadership e soluzioni in più per affrontare una Juventus che arriva a San Siro con ambizioni altrettanto pesanti. Una partita che, già adesso, profuma di leggenda.