Infortunati Inter, Thuram rientra per l’Atalanta? Prudenza anche per Bastoni: la gestione di Chivu e dello staff medico per il match di sabato

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a un’importante sfida contro l’Atalanta, con il recupero di alcuni giocatori chiave. Dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri possono contare sul ritorno in campo di Marcus Thuram, che ha superato l’influenza e sarà pronto per fare coppia con Pio Esposito. Anche Denzel Dumfries, dopo cinque mesi di assenza, tornerà a giocare dal primo minuto, mentre Alessandro Bastoni sta recuperando da una forte contusione alla tibia, rimediata nel derby contro il Milan.

Le condizioni di Bastoni e la possibilità di un rientro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bastoni, nonostante i dolorosi fischi ricevuti dai tifosi rossoneri, sta affrontando un periodo di grande resistenza. Lunedì scorso, a causa del dolore, era costretto ad usare una stampella, ma già ieri la contusione alla tibia si è attenuata, dando speranza per il suo recupero in vista della partita contro l’Atalanta. Il difensore centrale, formatosi nel settore giovanile atalantino, ha dichiarato di voler rientrare al più presto per affrontare la sua ex squadra. Tuttavia, il tecnico Chivu non correrà rischi e Bastoni giocherà solo se non ci saranno pericoli per la sua condizione fisica. Discorso diverso per Lautaro e Calhanoglu: Chivu dovrà aspettare ancora prima di riaverli a disposizione.

La visita medica e le alternative per Chivu

La visita di oggi con lo staff medico dell’Inter sarà cruciale per determinare il momento esatto in cui Bastoni potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. In caso di un’ulteriore indisponibilità, Carlos Augusto sarà pronto a sostituirlo nel centro-sinistra della difesa. L’incontro con l’Atalanta è un’occasione importante per i nerazzurri, che sperano di conquistare tre punti cruciali per la lotta scudetto.

I tifosi dell’Inter, dopo il periodo di difficoltà e la contestazione da parte dei milanisti, sperano di vedere Bastoni tornare in campo per dare una mano alla squadra in vista delle prossime sfide decisive.