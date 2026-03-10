Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni

Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu e Bastoni. Il punto sull’infermeria nerazzurra

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a un passaggio delicatissimo nella corsa Scudetto. Sabato alle 15, a San Siro, arriverà l’Atalanta, squadra bergamasca attesa anche da un doppio impegno europeo contro il Bayern Monaco. Per la capolista sarà un’occasione preziosa per provare ad allungare in classifica e mettere ulteriore pressione al Milan, impegnato successivamente nella trasferta contro la Lazio.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il vantaggio cronologico del calendario può offrire alla formazione nerazzurra un’opportunità importante. Dopo un lungo e pesante ciclo di partite, fatto di 18 gare in 64 giorni, Chivu può finalmente lavorare con una settimana piena di allenamenti, dettaglio non secondario in un momento così decisivo della stagione.

Thuram pronto a riprendersi l’attacco

Le notizie migliori per l’allenatore arrivano dal reparto offensivo. Marcus Thuram, reduce da una tonsillite che lo aveva costretto a saltare il derby, è infatti pronto a tornare dal primo minuto. Il centravanti dovrebbe riprendere posto in attacco, con ogni probabilità accanto a Pio Esposito, giovane punta che continua a guadagnare spazio nel progetto tecnico interista.

L’assenza di Lautaro Martinez, capitano e riferimento offensivo della squadra, si è fatta sentire nelle ultime uscite. Senza il bomber argentino, l’Inter ha faticato maggiormente a trovare continuità sotto porta, segnando appena 5 gol nelle ultime 5 partite e rimanendo anche a secco in due occasioni.

Dumfries torna, Calhanoglu si ferma ancora

Sulla fascia destra, invece, è tempo di rivedere Denzel Dumfries, che si avvia verso una maglia da titolare dopo un lungo periodo ai margini. Le recenti prestazioni poco convincenti di Luis Henrique aprono infatti la porta al suo rientro dal primo minuto.

Più complicata, invece, la situazione di Hakan Calhanoglu. Gli esami svolti, come riporta ancora La Gazzetta dello Sport, hanno evidenziato una lieve lesione all’adduttore, che lo costringerà a un nuovo stop. L’obiettivo è rientrare il 22 marzo.

Bastoni resta in dubbio per la Dea

C’è attenzione anche per le condizioni di Alessandro Bastoni. Il centrale ha riportato una forte contusione alla tibia nel derby e, pur senza fratture, continua ad avvertire dolore. Se non dovesse recuperare in tempo per affrontare la Dea, Chivu è pronto ad affidarsi a Carlos Augusto. Per l’Inter, insomma, quella contro l’Atalanta è molto più di una semplice partita: è una possibile svolta nella corsa al titolo.