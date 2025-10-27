Infortunati Inter: Thuram va verso il rientro, ma su Mkhitaryan ci sono brutte sensazioni! Il punto sulle condizioni della rosa di Chivu

Infortunati Inter: Thuram va verso il rientro, ma su Mkhitaryan ci sono brutte sensazioni! La situazione dell’armeno e il punto sul francese

L’Inter vive un periodo complicato a causa degli infortuni che stanno colpendo giocatori fondamentali per la squadra. Il primo a destare preoccupazione è stato Henrikh Mkhitaryan, che è stato costretto a uscire durante il match contro il Napoli a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra dopo un contatto con Giovanni Di Lorenzo. Le prime sensazioni non sono positive: Mkhitaryan ha lasciato il Maradona zoppicando e, anche il giorno successivo, ha continuato a sentire forte dolore, camminando con difficoltà.

Esami e previsioni per Mkhitaryan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan si sottoporrà oggi agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio. Le previsioni parlano di uno stop che potrebbe variare dalle 4 alle 6 settimane, un colpo pesante per il centrocampista armeno che, sotto la gestione di Cristian Chivu, stava vivendo una seconda giovinezza, giocando un ruolo chiave in mediana. L’eventuale assenza di Mkhitaryan lo costringerà a saltare diverse partite importanti, tra cui il derby contro il Milan e la trasferta contro l’Atletico Madrid.

Il ritorno di Thuram: progressi incoraggianti

Dopo settimane di attesa, arriva finalmente una notizia positiva per l’Inter: Marcus Thuram ha ripreso ad allenarsi sul campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese ha svolto una seduta individuale ad Appiano Gentile, per la prima volta dal 30 settembre, giorno in cui si infortunò al bicipite femorale contro lo Slavia Praga. Sebbene il tecnico Chivu sia cauto, questo è un passo importante nel recupero di Thuram, che ha avuto un impatto positivo in attacco prima del suo infortunio.

Recupero e ritorno in gruppo

Il programma di recupero di Thuram prevede un graduale aumento dei carichi di lavoro nei prossimi giorni. Se tutto procederà senza intoppi, Thuram dovrebbe rientrare in gruppo dopo la partita contro la Fiorentina del 1° novembre. La decisione finale su un suo possibile ritorno tra i convocati dipenderà dalle valutazioni di Chivu, che dovrà decidere se portarlo in panchina per la trasferta di Verona del 2 novembre o aspettare per il match di Champions League contro il Kairat il 5 novembre.

