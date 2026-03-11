Infortunati Lazio, ansia per Cataldi e Romagnoli. Possibile lesione per il centrocampista? Il punto sull’infermeria

Infortunati Lazio, l’attesa per gli esami di Cataldi tiene in apprensione l’ambiente biancoceleste. Cosa filtra sulle condizioni di Romagnoli

L’infermeria torna a riempirsi nel momento più delicato. Dopo il forfait di Provedel, Maurizio Sarri deve fare i conti con nuovi problemi muscolari che colpiscono il cuore della formazione. Secondo il Corriere dello Sport, l’allerta è massima per le condizioni di Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli in vista dei prossimi impegni.

La preoccupazione maggiore riguarda Danilo Cataldi. È stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 38′ della sfida contro il Sassuolo, subito dopo il pareggio di Laurienté. Il timore dello staff medico è che si tratti di una lesione al polpaccio sinistro, un responso che lo terrebbe lontano dal campo per almeno 20 giorni. Gli esami odierni saranno decisivi per scongiurare uno stop prolungato che complicherebbe le rotazioni a centrocampo.

Non va meglio nel reparto arretrato, dove Alessio Romagnoli è rimasto negli spogliatoi dopo il primo tempo. Per lui si tratterebbe del riacutizzarsi di un fastidio già accusato contro l’Atalanta e peggiorato da un colpo subito in Coppa Italia. Nonostante il tentativo di stringere i denti, l’ematoma ha causato un indurimento muscolare che ha spinto Maurizio Sarri a non rischiare ulteriormente il giocatore per evitare peggioramenti.

In attesa di conoscere l’entità ufficiale dei danni, la formazione deve già studiare le contromisure necessarie per affrontare le sfide imminenti. Se i tempi di recupero dovessero allungarsi, toccherà a Provstgaard fare coppia fissa con Gila, riproponendo il tandem visto nel secondo tempo del Monday Night. A centrocampo potrebbe essere riproposto Patric, come successo nell’ultimo turno.

La situazione resta in evoluzione e le ore successive saranno fondamentali per delineare i tempi di recupero di Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli. L’obiettivo è recuperare entrambi nel minor tempo possibile per garantire le giuste alternative in un finale di stagione denso di ostacoli e partite ravvicinate, dove ogni assenza pesa.