Infortunati Milan, Leao vola in Portogallo per curare l’adduttore! Novità positive per Loftus Cheek: il punto sull’infermeria di Milanello

Il Milan prosegue il lavoro sul campo di Milanello durante l’attuale sosta. La formazione, priva dei 13 elementi convocati dalle rispettive selezioni, ha completato il secondo giorno di allenamento con una seduta mattutina. Questo programma verrà seguito dallo staff anche venerdì e sabato, prima di concedere al gruppo tre giorni di riposo. La ripresa delle attività è fissata per mercoledì primo aprile. In quella data inizierà la preparazione della sfida contro il Napoli, in programma lunedì sei aprile, sfruttando il progressivo rientro alla base di tutti i nazionali.

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Arrivano diverse notizie dall’infermeria per la rosa guidata da Massimiliano Allegri. Rafael Leao è volato in Portogallo per una visita specialistica legata a un fastidio all’adduttore. In totale accordo col club, rimarrà all’estero nei primi giorni di cura, con il rientro a Milano previsto nella prossima settimana. Segnali molto positivi giungono invece da Ruben Loftus-Cheek. Fermo dal trauma rimediato contro il Parma nello scontro con Corvi, è tornato ad allenarsi in gruppo utilizzando un bite che sta fornendo ottime risposte. Filtra ottimismo per una convocazione già contro i campani, anticipando nettamente i tempi rispetto alle otto settimane di stop inizialmente annunciate. Una splendida notizia per il mister, che ieri ha ricevuto a Roma il premio “Allenatore alleato di salute”, progetto ideato per sensibilizzare i giovani verso uno stile di vita sano, promuovendo il rispetto delle regole e la lotta a ogni discriminazione.

Risulta ben diversa la situazione clinica di Matteo Gabbia, fuori dall’inizio del mese dopo un intervento per un’ernia inguinale. Ha iniziato regolarmente il percorso di riatletizzazione, lavorando duramente per ritrovare la condizione fisica, ma difficilmente sarà a disposizione per il big match contro gli azzurri. Il rientro in rosa non dovrebbe comunque essere lontano nel tempo. Desideri che io ottimizzi un nuovo articolo sportivo applicando queste rigide regole?