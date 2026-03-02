Infortunati Napoli, Conte sorride: quali sono le condizioni di Anguissa e De Bruyne. McTominay invece…I dettagli da Castel Volturno

Infortunati Napoli, svelate le condizioni di Anguissa, De Bruyne e McTominay. Cosa è successo oggi a Castel Volturno

Il Napoli ha ripreso ufficialmente i lavori. Messa in archivio la fondamentale vittoria conquistata allo stadio Bentegodi, la formazione partenopea si è ritrovata presso l’SSC Napoli Training Center per preparare il prossimo, delicato impegno di campionato. La squadra scenderà in campo venerdì sera sotto le luci dello Stadio Maradona per sfidare il Torino.

Il programma di allenamento a Castel Volturno

Agli ordini di Antonio Conte, il gruppo azzurro ha svolto una doppia sessione di lavoro. Al mattino, i giocatori impiegati nell’ultima trasferta hanno effettuato una consueta seduta di ripresa e scarico. Nel pomeriggio, invece, l’intera rosa è stata impegnata in un intenso lavoro di forza per mantenere alti i ritmi atletici in vista dell’anticipo.

Sorriso De Bruyne e i progressi di Anguissa

Secondo Sky, le notizie più incoraggianti per l’ambiente partenopeo arrivano dall’infermeria. L’aggiornamento più atteso riguarda Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse è tornato ad allenarsi col gruppo in condizioni fisiche definite “smaglianti”. Il giocatore è ormai completamente recuperato e spetterà al mister valutarne l’impiego contro i granata.

Filtra cauto ottimismo anche per André-Frank Zambo Anguissa. Il giocatore ha già riassaggiato il campo partecipando attivamente al recente allenamento congiunto disputato contro il Giugliano, e spera fortemente di tornare a disposizione per la sfida di venerdì.

L’incognita McTominay: rischio quinta assenza

Il quadro clinico appare invece più complesso e delicato per Scott McTominay. Per lui risulta difficile fare previsioni certe: il fastidio al tendine che lo tormenta da tempo va gestito con la massima cautela per scongiurare ricadute. Se dovesse alzare bandiera bianca anche contro il Toro, per lo scozzese si tratterebbe della quinta assenza consecutiva.