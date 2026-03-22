Infortunati Napoli, da Di Lorenzo a Rrahmani: il rientro si avvicina? Cosa filtra sui tempi di recupero, novità importanti per Conte

Dopo settimane difficili caratterizzate da numerose assenze, soprattutto in difesa, il Napoli può finalmente sorridere per il recupero di due giocatori fondamentali: Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Il tecnico Antonio Conte, che ha dovuto fare i conti con una difesa in emergenza, potrebbe presto riavere a disposizione i due difensori titolari, con il loro recupero che procede positivamente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il ritorno in campo di Di Lorenzo e Rrahmani non sembra essere lontano, con entrambi i calciatori che potrebbero tornare operativi già a metà aprile.

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Segnali di crescita nonostante le difficoltà

Nel frattempo, il Napoli ha mostrato segnali di crescita, come dimostrato dalle ultime prestazioni. Una delle note più positive è stata la ritrovata solidità difensiva, che ha permesso alla squadra di mantenere la porta inviolata per diverse partite consecutive. Questo è un dato importante, soprattutto considerando che nelle precedenti undici gare il Napoli aveva sempre subito almeno un gol, a causa anche delle frequenti modifiche forzate alla linea difensiva dovute agli infortuni. Per far fronte a queste difficoltà, Conte ha optato per un assetto difensivo a tre, cercando maggiore equilibrio e stabilità, e i risultati sono arrivati.

Le prospettive per il finale di stagione

Il progressivo recupero dei due difensori coincide con il miglioramento della squadra, che nelle ultime settimane ha ritrovato sia i risultati che la fiducia. Questo rientro in emergenza porta con sé nuove prospettive per il Napoli nel finale di stagione. Con Di Lorenzo e Rrahmani quasi pronti a tornare, la squadra può guardare al futuro con maggiore ottimismo, riaprendo scenari interessanti in classifica e puntando a un finale di campionato positivo. Conte potrà così contare su una rosa più completa per affrontare le sfide decisive che lo attendono.