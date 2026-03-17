Infortunati Napoli, novità su Lobotka: e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare! Il punto sull’infermeria dei partenopei

Il Napoli di Antonio Conte si prepara per le prossime sfide con un crescente ottimismo grazie ai recuperi dei suoi giocatori chiave. Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka è vicino al rientro e dovrebbe essere disponibile per la trasferta contro il Cagliari, prevista per il 20 marzo. Dopo aver saltato le sfide contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, la sua presenza in campo è una notizia positiva per i partenopei, che puntano a mantenere il ritmo in vista della fase cruciale della stagione.

In attesa del ritorno di Lobotka, cresce anche l’attesa per vedere Kevin De Bruyne dal primo minuto, il quale è stato decisivo nel risvegliare il Napoli nelle ultime partite. Nonostante la concorrenza per il posto in campo, l’allenatore ha la certezza di poter contare su una squadra sempre più completa. Il gruppo ha già iniziato la preparazione con sessioni video a Castel Volturno, incentrate sulla trasferta in Sardegna.

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Nel frattempo, l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha fornito aggiornamenti positivi sul capitano del Napoli, pur non escludendo che il rientro possa avvenire dopo la sfida contro il Milan, a metà aprile. Altri giocatori come Matteo Politano e Gianluca Scamacca stanno affrontando i loro recuperi, con il mister che ha fiducia nelle loro capacità di dare un contributo fondamentale.

Giuffredi ha anche parlato di Vergara, difensore del Napoli, elogiando la sua crescita e il suo potenziale. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori, l’agente ha espresso ottimismo sul futuro del giocatore, che potrebbe rientrare più forte di prima.

Il Napoli, sotto la guida di Gattuso, punta a un obiettivo ben preciso: la qualificazione al Mondiale. La sfida per il passaggio del turno si preannuncia difficile, ma la determinazione della squadra e la guida di Gattuso potrebbero essere le chiavi per raggiungere il successo.