Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti

Infortunati Napoli, chi recupera e chi no Antonio Conte per il match di Coppa Italia contro il Como. Tutti i dettagli

Dopo lo spavento di Marassi, in casa Napoli prevale la linea della cautela. Le condizioni di Scott McTominay sono al centro dei pensieri di Antonio Conte e del suo staff. Il centrocampista scozzese è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo della sfida contro il Genoa, non prima di aver lasciato il segno con un gol pesante, confermandosi pedina imprescindibile.

Il piano di Conte: riposo in Coppa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’orientamento di Conte è quello di preservare il suo gioiello. Per McTominay si profila dunque un turno di riposo in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì alle ore 21:00. L’obiettivo dello staff medico è chiaro: evitare rischi inutili in una gara infrasettimanale per averlo al 100% della condizione per il prossimo big match di campionato contro la Roma. Una scelta strategica che rassicura anche i fantallenatori: lo scozzese dovrebbe tornare regolarmente al suo posto in mezzo al campo per la sfida ai giallorossi.

Sorriso Politano: recupero completato

Se McTominay si ferma ai box per precauzione, l’infermeria restituisce a Conte una pedina fondamentale: Matteo Politano. L’esterno offensivo classe 1993 ha smaltito completamente i problemi fisici ed è tornato a disposizione. Il suo rientro offre al mister un’alternativa preziosa sulla fascia destra, garantendo imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo.

Un calendario di fuoco: tour de force in arrivo

La gestione delle energie diventa cruciale guardando il calendario che attende gli azzurri. Dopo l’impegno di Coppa contro i lariani, il Napoli affronterà un ciclo terribile. Si parte con la Roma al “Maradona”, un banco di prova decisivo per le ambizioni di vertice. A seguire, la complicata trasferta a Bergamo contro l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino, per poi chiudere il filotto con le sfide contro Verona e Torino. Un tour de force in cui Conte dovrà attingere a tutte le risorse della rosa per mantenere il ritmo scudetto.