Infortunati Roma, emergenza per Gasperini: sette giocatori a rischio per il Cagliari! Aggiornamenti importanti dall’infermeria

Infortunati Roma, sette giocatori sono a rischio verso il match di Serie A contro il Cagliari. Le ultime novità in casa giallorossa

Smaltire la delusione per la sconfitta di Udine e ripartire subito, anche se l’emergenza sembra non voler dare tregua. La Roma è tornata al lavoro sui campi del centro sportivo “Fulvio Bernardini” per preparare la delicata sfida della 24esima giornata di campionato contro il Cagliari. L’obiettivo è riscattare il passo falso del “Bluenergy Stadium”, ma le notizie che arrivano dall’infermeria, rilanciate da Sky Sport, costringono lo staff tecnico a fare i conti con una gestione delle risorse a dir poco complicata.

I “Big” a parte: ansia per la Joya e il bomber

La seduta odierna vede lavorare ancora a parte i pezzi da novanta della rosa, impegnati in un lavoro differenziato per gestire acciacchi e fatiche pregresse. Nel gruppo dei “gestiti” figura Manu Koné. Con lui anche Ferguson. Lavoro personalizzato, inoltre, sia per Artem Dovbyk sia per Paulo Dybala. La “Joya” resta sotto osservazione: la sua presenza contro i sardi è fondamentale, ma nessuno vuole rischiare ricadute.

Il bollettino medico: tre stop, preoccupa Vaz

Se per i primi quattro si tratta di gestione, per altri tre elementi sono arrivati stop di natura medica che complicano le rotazioni. La notizia peggiore riguarda Robinio Vaz: per il giocatore è stata evidenziata una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Un infortunio al polpaccio che richiederà cautela e tempi di recupero da valutare giorno per giorno. Fermo ai box anche Mario Hermoso. L’esperto difensore spagnolo ha rimediato una dolorosa contusione al piede che non gli ha permesso di allenarsi con i compagni. Infine, assente anche il giovane Venturino, fermato non da problemi muscolari ma da un attacco influenzale.

La Roma dovrà stringere i denti: contro il Cagliari servirà una prova di carattere, sperando di recuperare almeno i big in tempo per il fischio d’inizio.