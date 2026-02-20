Connect with us

Roma News

Infortunati Roma, arrivano due buone notizie per Gasperini: Wesley e Hermoso verso il ritorno in campo? Le ultime

3 ore ago

Wesley Roma Prossimo turno Serie A

Infortunati Roma, doppio segnale positivo per Gasperini: Wesley e Hermoso verso il rientro. Le ultime sulle condizioni dei due giallorossi

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista dei prossimi impegni della Roma. Wesley è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il trauma contusivo rimediato contro il Napoli e ha completato l’intera seduta con i compagni, segnando un passo importante verso la convocazione.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Hermoso. Il difensore, già rientrato in campo nella giornata di ieri, ha definitivamente smaltito i fastidi che lo avevano frenato nelle scorse settimane e ha svolto l’allenamento senza limitazioni.

Il tecnico giallorosso può quindi guardare con maggiore ottimismo alle prossime partite, contando sul recupero di due pedine fondamentali per la solidità del reparto arretrato.

