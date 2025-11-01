Infortunati Sampdoria, quanti giocatori a rischio per la partita contro il Mantova! Tutti gli aggiornamenti sui blucerchiati

Infortunati Sampdoria: nella sfida contro il Mantova infermeria affollata: otto giocatori sono a rischio forfait, le scelte di Gregucci…

La Sampdoria si avvicina all’undicesima giornata di Serie B con una situazione d’infermeria particolarmente critica. Sono infatti otto i giocatori che rischiano di non essere a disposizione di Angelo Gregucci per l’impegno casalingo di domenica al “Ferraris” contro il Mantova, un match fondamentale per provare a risalire la classifica.

Difesa e centrocampo in allarme

Le maggiori preoccupazioni riguardano retroguardia e mediana. Giorgio Altare e Simone Pafundi stanno seguendo programmi di recupero personalizzati sul campo, ma la loro presenza contro i biancorossi resta in forte dubbio. Lo staff medico monitora quotidianamente i progressi, ma il rientro sembra destinato a slittare.

Sei giocatori tra terapie e palestra

Oltre a loro, altri sei elementi sono costretti a un lavoro differenziato tra cure e palestra. Si tratta di pedine importanti come Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke e Fabio Depaoli, ai quali si aggiungono Stefano Girelli, Estanislau Pedrola e il portiere Nicola Ravaglia.

Strategie da reinventare

Un numero così elevato di assenze obbligherà Gregucci a rivedere profondamente formazione e piano tattico. I tifosi doriani sperano in recuperi lampo, ma la società preferisce non correre rischi per evitare ricadute.

Domani pomeriggio è prevista la rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa del tecnico blucerchiato, che farà il punto della situazione in vista di una sfida già decisiva per il cammino stagionale.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

