Infortuni Bologna, chi riuscirà a recuperare Italiano per l'Aston Villa? - Calcio News 24

Infortuni Bologna: aggiornamenti verso la sfida con l’Aston Villa

Dopo la preziosa vittoria contro il Genoa in campionato, l’attenzione del Bologna si sposta sull’esordio stagionale in Europa League, dove i rossoblù affronteranno l’Aston Villa. La squadra guidata da Vincenzo Italiano è tornata subito al lavoro, ma l’infermeria resta un tema caldo in vista del debutto europeo. Gli infortuni del Bologna stanno infatti influenzando le scelte tecniche e preoccupano lo staff a pochi giorni da una sfida di alto livello.

L’aggiornamento più rilevante riguarda Nicolò Casale, che ha parzialmente ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo. Il difensore sta gradualmente recuperando la condizione e potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta inglese, anche se resta da valutare la sua effettiva disponibilità per partire titolare.

Il bollettino degli infortuni Bologna segnala però ancora diversi giocatori ai box. Tommaso Pobega e Ciro Immobile — arrivati entrambi in estate per rafforzare la rosa — hanno svolto una sessione di lavoro differenziato. Le loro condizioni sono monitorate quotidianamente dallo staff medico, che spera di recuperarli almeno per la panchina. In particolare, la situazione di Pobega sembra meno preoccupante, mentre per Immobile si deciderà solo all’ultimo in base all’evoluzione del fastidio muscolare.

Più complicato invece il recupero di Ibrahim Sulemana, che ha continuato anche oggi il percorso riabilitativo con terapie personalizzate. Il centrocampista ghanese è ancora lontano dal rientro in gruppo e con ogni probabilità salterà la trasferta europea.

Nel frattempo, la squadra ha svolto una seduta di allenamento completa, con attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. L’obiettivo di Italiano è mantenere alta l’intensità, nonostante i numerosi infortuni del Bologna stiano limitando la possibilità di fare rotazioni.

La gestione dell’infermeria sarà fondamentale in questa fase delicata della stagione. Con l’Europa League che impone ritmi serrati e viaggi internazionali, il rischio di sovraccarichi muscolari è elevato. Per questo motivo, lo staff tecnico sta adottando un approccio cauto, evitando forzature e accelerazioni nei tempi di recupero.

La situazione legata agli infortuni Bologna sarà aggiornata nei prossimi giorni, ma è chiaro che il club dovrà affrontare l’Aston Villa con una rosa non al completo e alcune scelte obbligate, specialmente a centrocampo e in attacco.