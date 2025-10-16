Infortuni Cagliari, buone notizie per Mina. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Infortuni Cagliari: buone notizie da Assemini, Mina verso il rientro

Arrivano segnali incoraggianti dal CRAI Sport Center di Assemini, dove il Cagliari ha intensificato la preparazione in vista del delicato match di domenica contro il Bologna, valido per la settima giornata della Serie A 2025/26. Dopo settimane complicate sul fronte fisico, il club rossoblù comincia finalmente a intravedere spiragli positivi sul fronte infortuni.

La seduta odierna ha infatti permesso allo staff tecnico guidato da Fabio Pisacane di tirare un primo sospiro di sollievo. Diversi giocatori finora condizionati da problemi muscolari o acciacchi sono tornati a lavorare sul campo, segnale che il periodo critico legato agli infortuni Cagliari potrebbe lentamente volgere al termine.

In particolare, l’attenzione si concentra su Yerry Mina, difensore colombiano classe 1994, fermo ai box nelle ultime settimane a causa di un infortunio muscolare. L’ex Everton e Barcellona ha finalmente ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, mostrando evidenti segnali di miglioramento. Il suo rientro, atteso da tifosi e staff, è sempre più vicino.

Le valutazioni effettuate ad Assemini sono state positive: se non ci saranno ricadute, Mina potrebbe essere convocato per la gara contro il Bologna, in programma all’Unipol Domus. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per tutto l’ambiente, oltre a rafforzare una difesa che ha mostrato difficoltà nelle ultime uscite.

Il tecnico Pisacane, consapevole del valore dell’esperto centrale, valuterà insieme allo staff medico se schierarlo dal primo minuto o optare per un impiego più graduale. In base alle risposte che il colombiano darà nei prossimi allenamenti, si deciderà come gestire il suo ritorno in campo.

Gli infortuni Cagliari hanno pesantemente condizionato l’inizio di stagione dei sardi, costringendo il club a frequenti rotazioni e a rinunciare a elementi chiave. Per questo, la possibile disponibilità di Mina viene accolta con entusiasmo e prudente ottimismo. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il centrale potrà davvero dare il suo contributo già nella sfida contro i rossoblù emiliani.

Intanto, il lavoro ad Assemini prosegue, con l’obiettivo di recuperare al più presto tutti gli infortunati e restituire al Cagliari una rosa finalmente al completo.

