Infortuni Inter, brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà ai box per diverse settimane. Su Calhanoglu e Dumfries...

Infortuni Inter, per Acerbi il rientro è previsto solamente nel 2026. Calhanoglu spera per la Supercoppa mentre su Dumfries…

Gli infortuni Inter tornano prepotentemente al centro dell’attenzione dopo la battaglia di Champions League contro il Liverpool. La prestazione sul campo ha lasciato sensazioni contrastanti, ma è soprattutto l’infermeria a gettare ombre sul futuro immediato della squadra. La gara contro i Reds ha infatti presentato un conto pesante, ampliando una lista di indisponibili che sta diventando motivo di crescente preoccupazione per lo staff tecnico e per i tifosi. Oggi sarà una giornata decisiva: Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu sosterranno gli esami strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, dai quali emergeranno indicazioni fondamentali sui tempi di recupero.

Acerbi: rischio stiramento e stop fino al 2026

Il capitolo più delicato riguarda proprio Acerbi, uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra. Le prime valutazioni dello staff medico non lasciano spazio a grandi sorrisi. Il difensore si è fermato toccandosi i flessori della coscia destra e il sospetto di uno stiramento è apparso fin da subito piuttosto fondato. Se le diagnosi dovessero confermare questa ipotesi, il 2025 di Acerbi potrebbe considerarsi già concluso, con un possibile rientro soltanto nel gennaio 2026. Una tegola pesante che complica ulteriormente la gestione degli infortuni Inter in un momento cruciale della stagione.

In caso di stop prolungato, Cristian Chivu sarà costretto a ridisegnare il reparto arretrato. Il principale candidato a prendere il posto di Acerbi è Yann Bisseck, sempre più pronto per un ruolo da titolare. Di conseguenza, Manuel Akanji potrebbe essere spostato stabilmente al centro della difesa, andando a ricomporre gli equilibri tattici della squadra.

Calhanoglu: cauto ottimismo per la Supercoppa

Più incoraggianti sembrano invece le notizie per Hakan Calhanoglu, alle prese con un fastidio all’adduttore destro, muscolo che in passato gli ha già creato qualche problema. Nel quadro generale degli infortuni Inter, il suo è quello che potrebbe evolvere più positivamente: se gli esami confermeranno un semplice affaticamento, il regista turco potrebbe tornare disponibile già per la Supercoppa Italiana di Riad. Difficile la presenza per la semifinale del 19 dicembre, ma c’è fiducia in vista dell’eventuale finale del 22 dicembre. Solo un’eventuale lesione più profonda costringerebbe Calhanoglu a chiudere anticipatamente il 2025.

Dumfries: stop alla caviglia e addio a Mendes

A completare il quadro degli infortuni Inter c’è anche la situazione di Denzel Dumfries, che continua a soffrire per un dolore alla caviglia. Il suo rientro slitterà quasi certamente al 2026, complicando ulteriormente le rotazioni sulle fasce. Il laterale olandese è inoltre al centro di un cambiamento extra-campo: ha deciso di interrompere il rapporto con l’agente Jorge Mendes, segnando un momento di svolta personale e professionale.