Infortuni Inter, Thuram verso la maglia da titolare nel derby. Chivu aspetta buone notizie per altri due giocatori

Infortuni Inter, Chivu attende delle buone notizie dall’infermeria su due calciatori. Intanto Thuram è sempre più vicino al ritorno da titolare

Dopo oltre un mese di assenza, Marcus Thuram è finalmente tornato in campo, segnando una svolta positiva per l’Inter. L’attaccante francese ha riassaporato il prato di San Siro prima con uno spezzone nella partita di Champions League contro il Kairat Almaty e poi nei minuti finali della vittoria contro la Lazio. Il suo rientro è stato necessario dopo un lungo stop causato da un infortunio al bicipite femorale rimediato nella sfida contro lo Slavia Praga, che si è rivelato più complicato del previsto. Thuram ora può avviare la rincorsa verso una maglia da titolare in vista del derby contro il Milan del 23 novembre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la mancata convocazione da parte del CT della Francia, Didier Deschamps, rappresenta una vera “manna dal cielo” per Cristian Chivu. L’attaccante, ancora lontano dalla condizione ottimale, resterà ad Appiano Gentile durante la sosta per completare il percorso di recupero fisico. Il suo pieno recupero è fondamentale per l’Inter, considerando il calendario serrato che attende la squadra: derby contro il Milan e trasferta di Champions League a Madrid contro l’Atletico Madrid in soli tre giorni. Servirà un Thuram in perfetta forma per contribuire ai risultati della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria per quanto riguarda Matteo Darmian. L’esperto terzino, fermo dalla sosta di ottobre a causa di un problema al soleo, ha saltato ben otto partite consecutive. Ora è pronto a tornare disponibile e rappresenterà una risorsa importante per le rotazioni di Chivu.

Restano invece in fase di recupero altri giocatori: Henrikh Mkhitaryan dovrà ancora attendere. Il centrocampista armeno sta cercando di superare il problema ai flessori, ma il suo rientro richiede più tempo. Lo staff medico dell’Inter spera di poterlo avere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Venezia del 3 dicembre, anche se il giocatore proverà a forzare i tempi per la trasferta di Pisa del 30 novembre.

Gli ultimi aggiornamenti dall’infermeria dell’Inter evidenziano come il club stia gestendo con attenzione tutti i problemi fisici e infortuni Inter, cercando di massimizzare il recupero dei giocatori chiave per affrontare un calendario ricco di impegni. Tra rientri attesi e recuperi graduali, la priorità per Chivu è avere la rosa pronta e competitiva per le sfide decisive di campionato e coppe.

Con Thuram e Darmian in ripresa, e Mkhitaryan in attesa di rientrare, l’Inter punta a ridurre al minimo l’impatto degli infortuni dell’Inter sul rendimento della squadra, garantendo così continuità e competitività nei prossimi impegni. La gestione attenta dell’infermeria sarà determinante per affrontare un periodo cruciale della stagione.