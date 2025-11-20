Infortuni Juventus, finalmente dalla Continassa arrivano delle buone nuove: le ultimissime sui bianconeri

Infortuni Juventus: finalmente segnali di svolta alla vigilia del match con la Fiorentina. Buone notizie per Spalletti in vista della prossima sfida

Il tema degli infortuni Juventus ha accompagnato la settimana bianconera come una costante preoccupazione, ma alla Continassa il clima sta cambiando proprio nel momento più delicato. A due giorni dalla sfida decisiva contro la Fiorentina, Luciano Spalletti può sorridere: l’allenamento odierno ha infatti offerto indicazioni incoraggianti sia per il reparto arretrato sia per l’attacco, dove la situazione nelle ultime ore sembrava più complessa.

Cabal e Kelly verso il recupero: emergenza finita in difesa

La prima buona notizia riguarda Juan Cabal, uno dei giocatori maggiormente penalizzati dagli infortuni Juventus delle ultime settimane. Il terzino colombiano, fermo da tempo per un problema muscolare, è finalmente tornato a lavorare con il gruppo per l’intera seduta. Il suo recupero non solo restituisce profondità alla rosa, ma permette a Spalletti di valutare soluzioni tattiche che fin qui erano rimaste solo teoriche.

Situazione positiva anche per Lloyd Kelly. Il difensore inglese, già protagonista di segnali incoraggianti nella giornata precedente, ha confermato di essere sulla strada giusta completando un nuovo allenamento senza limitazioni. Con entrambi di nuovo disponibili, il tecnico può pensare seriamente a un ritorno stabile alla difesa a quattro, un’idea che aveva dovuto accantonare proprio per via dei numerosi infortuni che hanno colpito la Juventus in avvio di stagione.

Vlahovic, la notizia più attesa: l’attaccante accelera

L’attenzione dei tifosi, però, resta concentrata su un nome: Dusan Vlahovic. Il serbo, alle prese con un sovraccarico agli adduttori rimediato durante la pausa per le Nazionali, rappresenta la principale incognita legata agli infortuni Juventus in vista del match del Franchi. Oggi, però, è arrivato il segnale che Spalletti sperava: l’attaccante ha svolto parte dell’allenamento con i compagni, lasciando intendere che il recupero procede spedito.

Non è ancora certo se partirà titolare o se verrà utilizzato con prudenza dalla panchina, anche per non compromettere la sua presenza in Champions League. La decisione arriverà solo dopo la rifinitura di domani, ma la sensazione è che Vlahovic voglia esserci a tutti i costi contro la sua ex squadra.

Infortuni Juventus: situazione in miglioramento

Nel complesso, la giornata porta un messaggio chiaro: l’emergenza sembra finalmente alle spalle. La Juventus si avvicina alla sfida di Firenze con nuove certezze e con la speranza di avere a disposizione tutti i giocatori più importanti nel momento chiave della stagione.