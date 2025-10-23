Infortuni Lazio, tra comunicazioni discordanti e recuperi indefiniti: il quadro incerto sui biancocelesti

Infortuni Lazio, tra misteri e incertezze: il punto sulla situazione biancoceleste. Le ultimissime notizie

I misteri legati agli infortuni in casa Lazio continuano a moltiplicarsi: comunicati poco chiari e tempi di recupero che si allungano stanno alimentando un clima di incertezza. Tutto è iniziato con i casi di Lazzari e Vecino, descritti nei bollettini ufficiali come semplici “affaticamenti”. Solo in seguito, per ammissione dello stesso Sarri, si è scoperto che entrambi soffrivano in realtà di una lesione di primo grado.

La situazione di Dele-Bashiru è ancora più intricata: il suo rientro era stato fissato per il 19 ottobre a Bergamo, ma l’infortunio si è rivelato più serio del previsto. A oltre un mese dal derby, il centrocampista nigeriano è ancora fermo. Nessuna chiarezza nemmeno su Castellanos: dopo gli esami del 14 ottobre, la società non ha diffuso comunicati, ma si tratta di una lesione di secondo grado al retto femorale che lo terrà fuori almeno sei settimane. Stesso destino per Cancellieri, alle prese con una lesione miotendinea agli hamstring della coscia sinistra: difficile rivederlo in campo prima di dicembre.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero le tensioni interne allo staff medico. Le divergenze tra il responsabile sanitario Rodia e il dottor Leo starebbero infatti rallentando la gestione dei recuperi, lasciando Sarri in balia di diagnosi contrastanti, tempi indefiniti e una lista di indisponibili sempre più lunga.

