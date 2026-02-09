Connect with us
Infortuni Milan: Allegri valuta Pulisic e Leao in vista della trasferta di Pisa! Tutti gli aggiornamenti

3 ore ago

Infortuni Milan: Allegri osserva con attenzione Pulisic e Leao in vista della trasferta di Pisa. Ecco le ultimissime notizie

La preparazione del Milan in vista del prossimo impegno di campionato procede senza pause. Dopo una sessione mattutina dedicata al lavoro di forza in palestra, la squadra si è spostata sui campi di Carnago per l’allenamento pomeridiano. A tenere banco resta però il tema degli infortuni, un nodo che Max Allegri spera di sciogliere al più presto per ritrovare continuità e stabilità nelle scelte.

Le notizie più positive riguardano Christian Pulisic. L’esterno statunitense sta mostrando progressi evidenti e lo staff confida di reinserirlo in gruppo tra martedì e mercoledì, così da averlo a disposizione per la sfida contro il Pisa. Situazione più delicata invece per Alexis Saelemaekers, che si è sottoposto a nuovi esami per valutare la cicatrizzazione dell’adduttore prima di aumentare i carichi di lavoro.

Anche Rafael Leao non è al meglio. L’ala portoghese convive con fastidi all’adduttore, ma ha comunque svolto l’intera seduta con i compagni. Resta da capire se Allegri sceglierà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà utilizzarlo come arma a gara in corso, evitando rischi inutili.

Il quadro degli infortuni influenzerà inevitabilmente le scelte per la formazione, ma filtra un cauto ottimismo. Il Milan spera di riabbracciare Pulisic già nelle prossime ore, consapevole che la trasferta in Toscana richiederà una squadra il più possibile vicina alla miglior condizione, nonostante i problemi fisici che stanno colpendo diversi protagonisti

