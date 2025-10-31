Infortuni Milan, come stanno Rabiot e Pulisic? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Infortuni Milan: Rabiot e Pulisic pronti al rientro, Allegri sorride prima della sosta

Buone notizie sugli infortuni Milan: Rabiot e Pulisic verso il rientro già contro il Parma. Allegri recupera due pedine fondamentali dopo settimane di emergenza a Milanello.

Situazione infortuni Milan: aggiornamenti positivi da Milanello

Dopo settimane complicate, finalmente arrivano segnali incoraggianti sul fronte infortuni Milan. Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo: Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono sulla via del recupero e potrebbero tornare tra i convocati prima della prossima sosta per le Nazionali.

Secondo quanto riportato da Milan News 24, lo staff medico rossonero ha dato il primo “via libera”. Le condizioni dei due giocatori stanno migliorando rapidamente, tanto che l’obiettivo è quello di rivederli in campo nella trasferta di Parma, in programma sabato 8 novembre.

Contro la Roma ancora out, ma il rientro è vicino

Per la sfida di San Siro contro la Roma, valida per la decima giornata di Serie A, Allegri dovrà ancora fare a meno dei due. Pulisic e Rabiot non saranno convocati per motivi di prudenza, ma la loro voglia di tornare è evidente. “Fosse per loro sarebbero già con la squadra contro i giallorossi”, scrive La Gazzetta dello Sport, a conferma della loro determinazione.

Il tema infortuni Milan ha segnato profondamente questo inizio di stagione, limitando le rotazioni e costringendo Allegri a soluzioni d’emergenza. Il ritorno dei due rossoneri rappresenta quindi una boccata d’ossigeno, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Rabiot e Pulisic: due rientri chiave per il Milan

Con il calendario fitto di impegni, il recupero di Rabiot e Pulisic sarà fondamentale. L’americano porta velocità e imprevedibilità nel reparto offensivo, mentre il francese garantisce equilibrio ed esperienza a centrocampo. Due pedine indispensabili per rilanciare la corsa rossonera in campionato e in Europa.

Dopo settimane di allarme legate agli infortuni Milan, la situazione sembra finalmente in miglioramento. Allegri potrà contare presto su due dei suoi uomini più importanti, mentre lo staff tecnico lavora per restituire continuità e fiducia a tutto il gruppo.

