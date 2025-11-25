Napoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri - Calcio News 24

Infortunio Napoli, Gutierrez out per sei settimane: emergenza sulla fascia sinistra. Il terzino spagnolo dovrà fermarsi

L’infortunio Napoli più recente riguarda il terzino spagnolo Miguel Gutierrez, che sarà costretto a uno stop a causa di una distorsione alla caviglia destra. Questa assenza rappresenta un problema importante per la squadra partenopea, che sta affrontando un periodo fitto di impegni tra Serie A ed eventuali trasferte in competizioni europee. Antonio Conte dovrà trovare soluzioni alternative per coprire la fascia sinistra, ruolo in cui Gutierrez è diventato un punto di riferimento.

Il problema fisico di Gutierrez arriva dopo un intervento chirurgico subito lo scorso luglio a un osso della caviglia, che causava fastidio e limitava i suoi movimenti. L’infortunio attuale richiederà circa sei settimane di riposo, prima di iniziare un graduale recupero in vista del ritorno agli allenamenti. Questo significa che il Napoli dovrà fare a meno del giocatore per un periodo significativo, valutando attentamente come gestire la sua sostituzione temporanea.

L’infortunio Napoli di Gutierrez non è un caso isolato. Altri elementi della rosa, come il centrocampista Stanislav Lobotka, hanno avuto problemi fisici simili, con traumi distorsivi alla caviglia che ne hanno compromesso la disponibilità. Lo staff medico del Napoli sta monitorando con attenzione la situazione, cercando di accelerare i recuperi senza rischiare ricadute o peggioramenti.

Per Conte, la priorità sarà adattare la formazione e le strategie tattiche in assenza del terzino spagnolo, trovando soluzioni alternative all’interno della rosa. L’emergenza sulla fascia sinistra potrebbe portare a cambiamenti di modulo o a scelte più conservative, fino al rientro di Gutierrez. La gestione delle assenze diventa quindi fondamentale per non compromettere il rendimento complessivo della squadra.

Nonostante le difficoltà, il Napoli punta a mantenere alta la competitività, confidando nella pronta ripresa dei giocatori infortunati. L’infortunio Napoli di Gutierrez rappresenta una sfida che la società e l’allenatore dovranno affrontare con attenzione, bilanciando la necessità di risultati immediati con la tutela della condizione fisica dei protagonisti.

In sintesi, la squadra partenopea dovrà convivere con questa assenza per qualche settimana, pianificando attentamente il recupero del terzino e cercando di mantenere la continuità di rendimento, sia in campionato sia nelle competizioni europee. L’infortunio Napoli di Gutierrez sarà quindi un fattore determinante nella gestione della rosa nel prossimo mese.

