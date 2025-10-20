Infortuni Napoli, Conte in apprensione: da verificare le condizioni di quei due giocatori

Infortuni Napoli: allarme in vista della Champions League contro il PSV. Le condizioni dei giocatori con problemi fisici in casa azzurra

Il Napoli si prepara a vivere una serata decisiva in Champions League, dove affronterà il PSV Eindhoven in un match che potrebbe pesare molto sul cammino europeo degli azzurri. La squadra di Antonio Conte è alla ricerca della seconda vittoria nella fase a gironi, ma a preoccupare l’ambiente partenopeo è la situazione legata agli infortuni del Napoli, che continua a essere una delle principali emergenze di questo avvio di stagione.

Tra acciacchi, recuperi parziali e giocatori non ancora al meglio, Conte deve fare i conti con una rosa ridotta e con alcuni elementi chiave ancora in dubbio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei casi più delicati riguarda Scott McTominay, che sta cercando in tutti i modi di stringere i denti per esserci contro il PSV.

McTominay in dubbio ma pronto a rischiare

Il centrocampista scozzese, autore di buone prestazioni nelle prime uscite stagionali, ha accumulato 180 minuti complessivi in pochi giorni, giocando tra campionato e impegni europei. A questo si è aggiunto un contrasto doloroso in allenamento, che gli ha provocato una ferita con sei punti di sutura, come confermato dallo stesso Conte dopo la gara di Torino. Un problema non grave ma fastidioso, che potrebbe limitarne la piena efficienza.

L’assenza di McTominay e di altri “colossi” dell’area di rigore si è già fatta sentire nelle ultime partite, dove il Napoli ha mostrato difficoltà soprattutto nei duelli fisici e nel gioco aereo. Tuttavia, il centrocampista scozzese non vuole arrendersi e spera di essere della partita, coprendosi la zona interessata per poter calciare e muoversi senza dolori. “Vuole esserci, rinunciare non gli piace”, scrive la Gazzetta, sottolineando la sua determinazione.

Conte e l’emergenza fisica

Gli infortuni del Napoli stanno mettendo a dura prova le rotazioni di Conte, che in pochi mesi ha dovuto gestire diverse assenze contemporanee. Con il PSV servirà equilibrio e freschezza atletica, elementi che al momento mancano a una squadra ancora alla ricerca della condizione migliore.

L’obiettivo, oltre al risultato europeo, sarà anche limitare i rischi di ulteriori stop muscolari, programmando un turnover intelligente e monitorando con attenzione la condizione dei giocatori più utilizzati. L’allarme infortuni Napoli resta alto, ma Conte confida nel recupero di uomini chiave per uscire al meglio da una fase della stagione già molto intensa. LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano